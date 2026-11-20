Szczecin Drift zakończył na latarni. 19-latek stracił prawo jazdy. Wszystko obserwował monitoring Rafał Molenda |

19-latek driftował na rondzie. Uderzył w latarnię Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Szczecinie

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Do kolizji doszło w poniedziałek około godziny 19.30. Policjanci po odebraniu zgłoszenia pojechali na miejsce. Kierowcy już tam nie było.

- Na szczęście świadkowie zdarzenia udzielili informacji, w którym kierunku pojazd się oddalił. Dzięki temu policjanci zidentyfikowali 19-letniego kierowcę - mówi Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Nagranie z monitoringu

Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Policja ocenia na podstawie nagrań, że nie był to przypadkowy poślizg na rondzie.

- Widać, że mężczyzna celowo wprowadza pojazd w poślizg, w wyniku czego uderza w słup latarni ulicznej, powodując zagrożenie bezpieczeństwa sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego - wyjaśnia Podzińska ze szczecińskiej policji.

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19-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące. O sankcjach karnych zadecyduje szczeciński sąd, do którego policjanci już skierowali wniosek.