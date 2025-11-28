Ewakuowali mieszkańców, wywieźli niewybuch na poligon

Niewybuch podjęli saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. - Akcja, zarówno ewakuacji mieszkańców, jak i usunięcia pocisku, przebiegła bardzo sprawnie. Pocisk opuścił już granice miasta, a 44 ewakuowanych mieszkańców, może już wracać do swoich domów - powiedziała nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Odwołany został także zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, wprowadzony na czasu usuwania niewybuchu. Objęci nim byli mieszkańcy ulic: Lotniczej, Klombowej, Pokładowej, Al. Przyjaciół, Kostrzyńska, Elbląska, Narzędziowa, Miła, Potok, Letnia, Jesienna (od nr 18 w stronę Wiosennej), Gryfińska (od nr 18), Emilii Gierczak (od nr 53), Żaglowa (od nr 7), Jeziorna (nr 8 w kierunku Szybowcowej), Szybowcowa (nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską), Rumuńska (do skrzyżowania z ul Goleniowską).
Zgodnie z informacją przekazaną PAP przez rzeczniczkę pułku podporucznik Monikę Kamińską, pocisk rakietowy zostanie bezpiecznie przetransportowany do Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim i tam na poligonie zdetonowany.
Pozostałość po walkach o Dąbie
O znalezieniu przy ulicy Pomorskiej niewybuchu poinformował w piątek po południu szczeciński urząd miasta. Pocisk pochodzi prawdopodobnie z 1945 r., kiedy toczyły się ciężkie walki o Dąbie. Znaleziono go blisko gmachu III Liceum Ogólnokształcącego i skrzyżowania z ul. Emilii Gierczak. Miejsce zostało zabezpieczone.
W sobotę od godziny 7 rano ewakuowani byli mieszkańcy kilku okolicznych budynków. Dla ewakuowanych podstawione zostały autobusy na przystanek "Plac Słowiański", z którego następnie odjechały na czas pracy saperów do wyznaczonej tzw. strefy bezpiecznej przy szkole podstawowej nr 71 przy ul. Bośniackiej. Obowiązywał też zakaz opuszczania domów na wyznaczonym obszarze.
Autorka/Autor: FC/gp, tam
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24