Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Ewakuowali mieszkańców, wywieźli niewybuch na poligon

Szczecin ewakuacja
Niewybuch w Szczecinie. Trzeba było ewakuować mieszkańców
Źródło: TVN24
Lokatorzy budynków stojących przy kilku ulicach w Szczecinie musieli w sobotni poranek opuścić swoje mieszkania. Wszystko przez usuwanie pocisku rakietowego z czasów II wojny światowej. Saperzy podjęli niewybuch i wywieźli go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.

Niewybuch podjęli saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. - Akcja, zarówno ewakuacji mieszkańców, jak i usunięcia pocisku, przebiegła bardzo sprawnie. Pocisk opuścił już granice miasta, a 44 ewakuowanych mieszkańców, może już wracać do swoich domów - powiedziała nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono autobusy
Dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono autobusy
Źródło: TVN24

Odwołany został także zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, wprowadzony na czasu usuwania niewybuchu. Objęci nim byli mieszkańcy ulic: Lotniczej, Klombowej, Pokładowej, Al. Przyjaciół, Kostrzyńska, Elbląska, Narzędziowa, Miła, Potok, Letnia, Jesienna (od nr 18 w stronę Wiosennej), Gryfińska (od nr 18), Emilii Gierczak (od nr 53), Żaglowa (od nr 7), Jeziorna (nr 8 w kierunku Szybowcowej), Szybowcowa (nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską), Rumuńska (do skrzyżowania z ul Goleniowską).

Zgodnie z informacją przekazaną PAP przez rzeczniczkę pułku podporucznik Monikę Kamińską, pocisk rakietowy zostanie bezpiecznie przetransportowany do Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim i tam na poligonie zdetonowany.

Pozostałość po walkach o Dąbie

O znalezieniu przy ulicy Pomorskiej niewybuchu poinformował w piątek po południu szczeciński urząd miasta. Pocisk pochodzi prawdopodobnie z 1945 r., kiedy toczyły się ciężkie walki o Dąbie. Znaleziono go blisko gmachu III Liceum Ogólnokształcącego i skrzyżowania z ul. Emilii Gierczak. Miejsce zostało zabezpieczone.

W sobotę od godziny 7 rano ewakuowani byli mieszkańcy kilku okolicznych budynków. Dla ewakuowanych podstawione zostały autobusy na przystanek "Plac Słowiański", z którego następnie odjechały na czas pracy saperów do wyznaczonej tzw. strefy bezpiecznej przy szkole podstawowej nr 71 przy ul. Bośniackiej. Obowiązywał też zakaz opuszczania domów na wyznaczonym obszarze.

Patrol saperski podjął pocisk i przewiózł na poligon
Patrol saperski podjął pocisk i przewiózł na poligon
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/gp, tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SzczecinZachodniopomorskiePolicja
Czytaj także:
Według naukowców autorem rzeźby jest Wit Stwosz
Latami stała pod oknem i "nie zwracała niczyjej uwagi". Naukowcy: to dzieło Wita Stwosza
Kraków
Duduzile Zuma-Sambudla
Oskarżona o werbowanie najemników dla Rosji. Córka byłego prezydenta zrezygnowała z mandatu
Świat
USA nawiedziły burze śnieżne
Burze śnieżne. Drzewo runęło na mężczyznę
METEO
imageTitle
"Nie powinienem tego mówić". Szokująca teza dotycząca śmierci Hulka Hogana
EUROSPORT
Trump i Maduro
Zapowiadał, że przekaże "coś bardzo konkretnego". Trump "rozmawiał z Maduro"
Świat
Gołoledź
Gołoledź na drogach i chodnikach. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Comeback Spurs i awans do fazy pucharowej. Sochan szybko wrócił na ławkę
EUROSPORT
Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku
"Jeden z największych ataków Rosji". Ponad pół miliona ludzi bez prądu
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
METEO
Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper
WARSZAWA
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Airbusy wymagają aktualizacji. Linie ogłaszają opóźnienia
Świat
Hong Kong
Ratownicy wciąż szukają ciał w spalonych budynkach. Rośnie liczba zatrzymanych
Świat
27 min
miejsce w ktorym mogliby schowac sie mieszkancy bloku
PremieraGdzie Polacy mogliby się ukryć? Odwiedziliśmy miejsca z rządowej aplikacji
Czarno na białym
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
METEO
imageTitle
Zwycięstwo Piastriego, problemy Verstappena. Jeszcze ciekawiej w walce o mistrzostwo
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski w programie "#BezKitu"
Wicepremier pytany o małżeństwa jednopłciowe. "Takie sprawy powinny być załatwiane od ręki"
Polska
Neofobia żywieniowa jest naturalnym etapem w rozwoju dziecka
Miał 18 miesięcy, gdy nagle przestał jeść. Akceptował tylko suchy chleb i makaron
Zuzanna Kuffel
Eksplozja na tankowcu rosyjskiej floty cieni
Eksplozje na tankowcach rosyjskiej floty cieni
Świat
imageTitle
Plany Świątek na nowy sezon. Zdradziła, ile turniejów chce opuścić
Najnowsze
Stambuł, 23 lipca. Rustem Umierow przybywa na rozmowy z delegacją Rosji
Ukraińska delegacja "wyrusza do USA na rozmowy w sprawie planu pokojowego"
Świat
35 min
bezdomnosc mlodych
Dobrze ubrani, z telefonem w dłoni. Często jeszcze z nadzieją, że dziś będą mieli gdzie spać
TVN24+ Originals
Nagrody BONUS "Tygodnika Powszechnego"
Nagrody BONUS "Tygodnika Powszechnego" rozdane. Wśród finalistów Justyna Suchecka
Polska
Na torach w okolicy Oslo doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń
Maszynista zgłosił "głośny huk". Seria niebezpiecznych zdarzeń
Świat
Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak podał się do dymisji
Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie, interwencja służb, aktualizacje Airbusa
TO WARTO WIEDZIEĆ
Ślisko, zimno
Dziś czeka nas walka jesieni z zimą
METEO
Olga Leonowicz, Mark Brzezinski
Podzielili się osobistą historią, ale nie tylko. "To nadal niekończąca się praca"
Polska
imageTitle
Polacy od zwycięstwa rozpoczęli walkę o mistrzostwa świata
EUROSPORT
imageTitle
Lider nie do poznania. Popis drużyny Goncalo Feio
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "fatalnej kombinacji"
Polska
imageTitle
Sponsor Barcelony budzi wątpliwości. Klub odcina się od kryptowaluty
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica