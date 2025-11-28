Ewakuowali mieszkańców, wywieźli niewybuch na poligon

Niewybuch w Szczecinie. Trzeba było ewakuować mieszkańców Źródło: TVN24

Niewybuch podjęli saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. - Akcja, zarówno ewakuacji mieszkańców, jak i usunięcia pocisku, przebiegła bardzo sprawnie. Pocisk opuścił już granice miasta, a 44 ewakuowanych mieszkańców, może już wracać do swoich domów - powiedziała nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono autobusy Źródło: TVN24

Odwołany został także zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, wprowadzony na czasu usuwania niewybuchu. Objęci nim byli mieszkańcy ulic: Lotniczej, Klombowej, Pokładowej, Al. Przyjaciół, Kostrzyńska, Elbląska, Narzędziowa, Miła, Potok, Letnia, Jesienna (od nr 18 w stronę Wiosennej), Gryfińska (od nr 18), Emilii Gierczak (od nr 53), Żaglowa (od nr 7), Jeziorna (nr 8 w kierunku Szybowcowej), Szybowcowa (nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską), Rumuńska (do skrzyżowania z ul Goleniowską).

Zgodnie z informacją przekazaną PAP przez rzeczniczkę pułku podporucznik Monikę Kamińską, pocisk rakietowy zostanie bezpiecznie przetransportowany do Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim i tam na poligonie zdetonowany.

Pozostałość po walkach o Dąbie

O znalezieniu przy ulicy Pomorskiej niewybuchu poinformował w piątek po południu szczeciński urząd miasta. Pocisk pochodzi prawdopodobnie z 1945 r., kiedy toczyły się ciężkie walki o Dąbie. Znaleziono go blisko gmachu III Liceum Ogólnokształcącego i skrzyżowania z ul. Emilii Gierczak. Miejsce zostało zabezpieczone.

W sobotę od godziny 7 rano ewakuowani byli mieszkańcy kilku okolicznych budynków. Dla ewakuowanych podstawione zostały autobusy na przystanek "Plac Słowiański", z którego następnie odjechały na czas pracy saperów do wyznaczonej tzw. strefy bezpiecznej przy szkole podstawowej nr 71 przy ul. Bośniackiej. Obowiązywał też zakaz opuszczania domów na wyznaczonym obszarze.

Patrol saperski podjął pocisk i przewiózł na poligon Źródło: TVN24

