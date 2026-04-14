Szczecin Ciało kobiety w mieszkaniu. Prokurator wyjaśnia okoliczności śmierci Oprac. Rafał Molenda |

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o martwej kobiecie leżącej w mieszkaniu przy ulicy Malczewskiego w Szczecinie policjanci odebrali w poniedziałek wieczorem.

- Mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy takie zgłoszenie. Nie mogę jednak ujawnić, kto wezwał policję ani też żadnych innych szczegółów prowadzonych obecnie działań - powiedziała Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Policja nie ujawnia żadnych informacji, tłumacząc to dobrem prowadzonego pod nadzorem prokuratury śledztwa.

Prokuratura prowadzi postępowanie

- Ciało kobiety będzie niezwłocznie poddane sekcji zwłok, która da odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci. Postępowanie jest w toku i w tej chwili więcej nie mogę powiedzieć - poinformowała Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kobieta miała 38 lat.