Ciało kobiety w mieszkaniu. Prokurator wyjaśnia okoliczności śmierci
Zgłoszenie o martwej kobiecie leżącej w mieszkaniu przy ulicy Malczewskiego w Szczecinie policjanci odebrali w poniedziałek wieczorem.
- Mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy takie zgłoszenie. Nie mogę jednak ujawnić, kto wezwał policję ani też żadnych innych szczegółów prowadzonych obecnie działań - powiedziała Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Policja nie ujawnia żadnych informacji, tłumacząc to dobrem prowadzonego pod nadzorem prokuratury śledztwa.
Prokuratura prowadzi postępowanie
- Ciało kobiety będzie niezwłocznie poddane sekcji zwłok, która da odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci. Postępowanie jest w toku i w tej chwili więcej nie mogę powiedzieć - poinformowała Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Kobieta miała 38 lat.
