Uprowadzili psy byłego burmistrza. Zażądali okupu

Pod koniec lutego skradziono dwa psy rasy Bolonka Zwetna, które należały do byłego burmistrza miasta Zurych. Mężczyzna usłyszał żądanie okupu - miał zapłacić milion franków szwajcarskich, do przekazania miało dojść w Berlinie. Pierwszego z podejrzewanych zatrzymali lokalni funkcjonariusze, zanim wszedł do samolotu lecącego ze Szwajcarii do Berlina.