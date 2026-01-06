Brak wody na czterech ulicach w Szczecinie. Trwają prace nad usunięciem awarii

Mieszkańcy części Szczecina borykają się we wtorek z brakiem dostępu do wody. Awaria dotknęła ulice Lubeckiego, Jasną, Mączną oraz Chobolańską. Najpoważniejsza sytuacja panuje na ulicy Chobolańskiej, gdzie - jak zapowiedziano - dostawy wody zostaną przywrócone dopiero w środę. W pozostałych lokalizacjach usunięcie awarii planowane jest jeszcze we wtorek. Przyczyną problemów są pęknięte i nieszczelne rury, uszkodzone w wyniku mrozu i zamarzniętego gruntu.

Jak poinformowała rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Hanna Pieczyńska, przerwy w dostawie nie obejmują całych ulic, lecz pojedyncze odcinki. Szacuje się, że na każdej z nich bez wody pozostaje kilkadziesiąt gospodarstw domowych. W miejscach objętych awariami ustawiono beczkowozy, które - ze względu na bardzo niską temperaturę - nie będą dostępne przez cały czas, lecz pojawią się kilkukrotnie w ciągu dnia. ZWiK zapewnia, że trwają intensywne prace nad jak najszybszym usunięciem usterek i przywróceniem dostaw wody.

