Szczecin Bójka zakończona śmiercią mężczyzny. Prokurator stawia zarzuty Oprac. Rafał Molenda |

Jest akt oskarżenia przeciwko uczestnikom bójki zakończonej śmiercią Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa podczas bójki w centrum Szczecina. Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom. Chodzi o bójkę przy ulicy Księcia Bogusława X, która zakończyła się śmiercią jednego z uczestników. Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 sierpnia 2025 roku.

Ofiarą był Gruzin

Według ustaleń prokuratora w ulicznej konfrontacji brali udział: Sebastian K., Jan L., Paweł M., Piotr W., Gela P., Nikoloz S., Kakhi J. oraz Oliwia M. Ofiarą był Gruzin. W trakcie zajścia Sebastian K. miał ugodzić nożem Kakhi J. Zadał mu kilka ciosów, w tym w serce. Obrażenia doprowadziły do śmierci mężczyzny.

- Sebastianowi K. prokurator przedstawił zarzuty i oskarżył go o spowodowanie zabójstwa poprzez zadanie ciosów ostrym narzędziem, co skutkowało zgonem pokrzywdzonego. Sebastian K. nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień - poinformowała prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zabójstwo po bójce. Jest akt oskarżenia wobec siedmiu osób Źródło zdjęcia: TVN24

Sebastian K. jest również oskarżony o kradzież reklamowego "potykacza". Śledczy twierdzą, że do tego zdarzenia doszło kilka miesięcy wcześniej - w nocy 29 kwietnia 2025 roku - przy Placu Zgody w Szczecinie.

- Stosując przemoc wobec osoby pokrzywdzonej, usiłował utrzymać się w posiadaniu "potykacza", który stał przy klubie rozrywkowym. Za czyny zarzucone Sebastianowi K. grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności - dodała prokurator Julia Szozda.

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Część oskarżonych o udział w ulicznej bójce złożyła wyjaśnienia i przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Niektórzy nie byli wcześniej karani. Piotr W. i Jan K. mają wyroki. Jan K. obecnie odbywa karę więzienia za przestępstwa narkotykowe. Za udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym kodeks przewiduje karę do 15 lat więzienia.