Bójka na imprezie sylwestrowej. Naczelnik policji zawieszony

Do zdarzenia miało dojść w sylwestrową noc w jednym z klubów na terenie Szczecina. Zachodniopomorska policja opublikowała w sobotę komunikat w tej sprawie.

"W związku z interwencją przy al. Wojska Polskiego, w której brał udział funkcjonariusz Komisariatu Szczecin Śródmieście, będący wówczas poza służbą, na miejsce zostały skierowane odpowiednie siły policyjne, które podjęły czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia" - czytamy na stronie. Jak powiedziała nam st. sierż. Nikola Podzińska, p.o. oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, w sprawie prowadzone jest postępowanie karne, które jest nadzorowane przez prokuraturę. Komendant Miejski Policji w Szczecinie wdrożył też czynności wyjaśniające w sprawie zachowania policjanta.

Jak zaznaczyła Podzińska, funkcjonariusz w trakcie tego zdarzenia był poza służbą.

"Czynności te mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Komendant Miejski Policji w Szczecinie podjął również decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy " - podsumowała st. sierż. Nikola Podzińska.

Bójka w klubie

Informację jako pierwszy podał portal wSzczecinie.pl. Jak ustalili dziennikarze, w bójce brał udział naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Szczecin-Śródmieście.

Z dziennikarzami wSzczecinie.pl skontaktował się jeden z uczestników imprezy i opowiedział o sytuacji.

"Mężczyzna zachowywał się agresywnie, zaczepiał uczestników imprezy, szarpał kobietę, z którą uczestniczył w wydarzeniu. Awantura zakończyła się bójką" - czytamy na stronie portalu relację świadka.

