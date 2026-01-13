Poważna awaria w Szczecinie. Do soboty wstrzymają dostawy ciepła

- Od 14 stycznia od godz. 9 do 17 stycznia do godz. 7 wstrzymane będą dostawy ciepła i ciepłej wody w rejonie Osiedla Zawadzkiego - przekazała w mediach społecznościowych Szczecińska Energetyka Cieplna. Powodem jest awaria sieci magistralnej, a więc tej o największej średnicy.
- Miejsce awarii jest przygotowane. Prace przygotowawcze już trwają. Wstrzymanie dostaw to jest ten końcowy etap przed samą naprawą, którą - aby wykonać - musimy mieć pustą sieć ciepłowniczą. Musimy poczekać aż ta gorąca woda wypłynie z sieci i wtedy od razu ekipa przystępuje do zespawania odcinka. Chwilę później znów nastąpi napełnienie sieci, ale to również będzie trwało kilkanaście godzin - powiedziała TVN24 Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.
Sytuacja dotyczy ulic:
- Klonowica,
- Litewskiej,
- Marlicza,
- Św. Ottona,
- Polskiego Czerwonego Krzyża,
- Romera,
- Szafera,
- Zawadzkiego
- i Wojska Polskiego.
Dostawca apeluje o wyrozumiałość i przeprasza za utrudnienia. Osiedle Zawadzkiego-Klonowica położone jest około 5 km na północny zachód od centrum miasta.
Autorka/Autor: aa/tok
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock