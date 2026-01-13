Poważna awaria w Szczecinie. Do soboty wstrzymają dostawy ciepła

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

- Od 14 stycznia od godz. 9 do 17 stycznia do godz. 7 wstrzymane będą dostawy ciepła i ciepłej wody w rejonie Osiedla Zawadzkiego - przekazała w mediach społecznościowych Szczecińska Energetyka Cieplna. Powodem jest awaria sieci magistralnej, a więc tej o największej średnicy.

- Miejsce awarii jest przygotowane. Prace przygotowawcze już trwają. Wstrzymanie dostaw to jest ten końcowy etap przed samą naprawą, którą - aby wykonać - musimy mieć pustą sieć ciepłowniczą. Musimy poczekać aż ta gorąca woda wypłynie z sieci i wtedy od razu ekipa przystępuje do zespawania odcinka. Chwilę później znów nastąpi napełnienie sieci, ale to również będzie trwało kilkanaście godzin - powiedziała TVN24 Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Sytuacja dotyczy ulic:

Klonowica,

Litewskiej,

Marlicza,

Św. Ottona,

Polskiego Czerwonego Krzyża,

Romera,

Szafera,

Zawadzkiego

i Wojska Polskiego.

Dostawca apeluje o wyrozumiałość i przeprasza za utrudnienia. Osiedle Zawadzkiego-Klonowica położone jest około 5 km na północny zachód od centrum miasta.

