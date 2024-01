Awaria elektrociepłowni w środku zimy. Problemy mogą potrwać kilka dni

Doszło do awarii elektrociepłowni w Szczecinie. W lewobrzeżnej części miasta wystąpią ograniczenia w dostawach ciepła do kaloryferów i ciepłej wody. Prawdopodobnie pojawiły się nieszczelności w kotle ciepłowniczym. Wszystkie żłobki miejskie będą jutro nieczynne. Prace naprawcze mają potrwać do końca tygodnia.

Do awarii bloku ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie doszło 18 stycznia w godzinach porannych. Blok nie produkuje ciepła. Efekt? Od dzisiejszego wieczora do 22 stycznia mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta mogą nie mieć ciepłej wody i ogrzewania w kaloryferach.

Problemy z ciepłą wodą i kaloryferami

Danuta Misztal, rzeczniczka prasowa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej zapewniła, że trwają prace nad dostosowaniem pracy pozostałych źródeł ciepła tak, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze, ale są one nieuniknione. - Skutki tej awarii będą odczuwane najpewniej już dzisiaj wieczorem. Najpierw pojawią się trudności z ciepłą wodą, później ogrzewaniem. Od jutra te problemy będą znacząco odczuwalne - dodała.

Stopień niedogrzania uzależniony będzie od położenia budynków względem sieci ciepłowniczej - im bliżej sieci magistralnych, tym mniejsze utrudnienia. Wpływ na problemy grzewcze będzie miał także standard techniczny budynków i stopień termomodernizacji oraz stan instalacji wewnętrznej.

Do napraw trzeba wystudzić kotły ciepłownicze

Artur Michniewicz z Polskiej Grupy Energetycznej poinformował nas, że pojawiły się nieszczelności w kotle ciepłowniczym i aby móc sprawdzić, co dokładnie tam się stało, trzeba go wystudzić.

- Ten proces trwa 12 godzin z uwagi na to, że temperatura robocza tego kotła to 1100 stopni Celsjusza. Wyłączą go dziś o 16 i jutro gdy będzie ostudzony będą mogli wejść do środka i zobaczyć, co się dzieje. Podejrzewają, że doszło do rozszczelnienia instalacji podawania pary - wyjaśnił Michniewicz.

Prace naprawcze mają zakończyć się 21 stycznia, ale aby kotły osiągnęły ponownie wysoką temperaturę, wszystko potrwa do 22 stycznia.

Na terenie miasta działa druga elektrociepłownia, która może częściowo zrekompensować ubytki ciepła.

Żłobki miejskie zostaną zamknięte

Ze względu na awarię, władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu 19 stycznia wszystkich żłobków miejskich. Marta Kufel z Urzędu Miasta Szczecin przekazała, że pozostałe placówki będą otwarte, ale dyrekcje przedszkoli i żłobków poprosiły rodziców, by jutro zostawili dzieci w domu.

- Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości to będzie otwarty żłobek na Niedziałkowskiego i wszystkie dzieci będą przeniesione na ten jeden dzień tam. Kierujemy prośbę do rodziców, żeby ubrali swoje pociechy cieplej, jeżeli zdecydują się wysłać je do placówki - dodaje Kufel.

Problem nie dotyczy szkół, ponieważ w województwie trwają obecnie ferie zimowe.

Autor:MR/PKoz

Źródło: TVN24, tvn24.pl