Awantura o głaz. Czy w polskim mieście jest miejsce na niemiecką przeszłość?

Pamiątkowy głaz odkryty w 2021 roku

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Historia, która dziś podnosi temperaturę debaty publicznej w Szczecinie, zaczyna się 22 marca 1889 roku. Tego dnia ówcześni mieszkańcy dawnej wsi Pommerensdorf (Pomorzany) odsłonili w jej centrum pamiątkowy głaz. Świętowali właśnie 10-lecie stowarzyszenia Weteranów Pommerensdorfu. Głaz miał upamiętniać trzech cesarzy: Wilhelma I, Fryderyka III i Wilhelma II, o czym mówi zamieszczona na nim inskrypcja.