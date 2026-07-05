Awantura o głaz. Czy w polskim mieście jest miejsce na niemiecką przeszłość?

Czy XIX‑wieczny głaz może "obrażać" współczesnych mieszkańców miasta? W Szczecinie właśnie o to toczy się spór między politykami a pasjonatami historii. Miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą usunięcia 137‑letniego kamienia, który - jak przekonują - upamiętnia zwalczających polskość niemieckich cesarzy. Ci, którzy przewrócony głaz podnieśli z ziemi, uważają, że to nie jest polityka, lecz historia, której nie powinno się wymazywać.Artykuł dostępny w subskrypcji
Historia, która dziś podnosi temperaturę debaty publicznej w Szczecinie, zaczyna się 22 marca 1889 roku. Tego dnia ówcześni mieszkańcy dawnej wsi Pommerensdorf (Pomorzany) odsłonili w jej centrum pamiątkowy głaz. Świętowali właśnie 10-lecie stowarzyszenia Weteranów Pommerensdorfu. Głaz miał upamiętniać trzech cesarzy: Wilhelma I, Fryderyka III i Wilhelma II, o czym mówi zamieszczona na nim inskrypcja.
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