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Szczecin
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Awantura o głaz. Czy w polskim mieście jest miejsce na niemiecką przeszłość?

Rafał Molenda
Rafał Molenda
Pamiątkowy głaz odkryty w 2021 roku
Pamiątkowy głaz odkryty w 2021 roku
Źródło zdj. gł.: Marek Łuczak
Czy XIX‑wieczny głaz może "obrażać" współczesnych mieszkańców miasta? W Szczecinie właśnie o to toczy się spór między politykami a pasjonatami historii. Miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą usunięcia 137‑letniego kamienia, który - jak przekonują - upamiętnia zwalczających polskość niemieckich cesarzy. Ci, którzy przewrócony głaz podnieśli z ziemi, uważają, że to nie jest polityka, lecz historia, której nie powinno się wymazywać.Artykuł dostępny w subskrypcji

Historia, która dziś podnosi temperaturę debaty publicznej w Szczecinie, zaczyna się 22 marca 1889 roku. Tego dnia ówcześni mieszkańcy dawnej wsi Pommerensdorf (Pomorzany) odsłonili w jej centrum pamiątkowy głaz. Świętowali właśnie 10-lecie stowarzyszenia Weteranów Pommerensdorfu. Głaz miał upamiętniać trzech cesarzy: Wilhelma I, Fryderyka III i Wilhelma II, o czym mówi zamieszczona na nim inskrypcja.

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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćHistoriaSzczecinNiemcy
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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