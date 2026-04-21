Zderzenie przy cmentarzu, auto wjechało na teren zakładu pogrzebowego. Ranna piesza
Do wypadku doszło na ulicy Ku Słońcu naprzeciwko Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich wjechało na teren zakładu pogrzebowego. Ranna została piesza.
Jak podaje portal gs24.pl, 51-letnia kobieta z licznymi urazami głowy, barku i kończyny górnej oraz klatki piersiowej, brzucha i kręgosłupa, a także kończyn dolnych trafiła do szpitala.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustala policja.
