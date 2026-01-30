Logo strona główna
Szczecin

Asesor komorniczy przywłaszczył ponad 14 milionów. Ekstradycja z Dominikany

Ekstradycja byłego asesora komorniczego
Ekstradycja byłego asesora komorniczego
Źródło: KWP w Szczecinie
Asesor komorniczy podejrzany o przywłaszczenie ponad 14 milionów złotych został zatrzymany w Republice Dominikany i deportowany do Polski. 36-latek, poszukiwany międzynarodowym listem gończym, trafił do aresztu w Szczecinie. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy Łukasza G., poszukiwanego na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, a także Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu.

Mężczyzna podejrzany jest między innymi o przywłaszczenie znacznych kwot pieniędzy, przekroczenie uprawnień oraz inne przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Ekstradycja byłego asesora komorniczego
Ekstradycja byłego asesora komorniczego
Źródło: KWP w Szczecinie

Przywłaszczył ponad 14 milionów złotych

Jak informuje w komunikacie szczecińska policja, mężczyzna w okresie od stycznia 2024 roku do lutego 2025 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc obowiązki asesora komorniczego w kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód, miał przywłaszczyć powierzone mu środki pieniężne. Łączna wartość strat wyniosła nie mniej niż 14 400 tysięcy złotych. Dodatkowo, jako funkcjonariusz publiczny, miał przekroczyć swoje uprawnienia służbowe. "W toku działań operacyjnych zachodniopomorscy łowcy głów ustalili, że w lutym 2025 roku mężczyzna opuścił Polskę i wyjechał do Republiki Dominikany. Dzięki wspólnym działaniom z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz przedstawicielami Interpolu za granicą przekazano informacje umożliwiające jego lokalizację. 17 stycznia 2026 roku poszukiwany został zatrzymany na terenie Santo Domingo. Następnie 25 stycznia został deportowany do Polski. Po przylocie do kraju został przekazany zachodniopomorskim poszukiwaczom i przewieziony do Szczecina, gdzie wykonano z mężczyzną czynności procesowe" - czytamy w komunikacie.

Były asesor komorniczy został aresztowany
Były asesor komorniczy został aresztowany
Źródło: KWP w Szczecinie

Mężczyźnie grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Szczecinie

SzczecinZachodniopomorskiePolicjaProkuraturaSądlist gończyAsesor komorniczyWymiar sprawiedliwościDominikana
