Ekstradycja byłego asesora komorniczego Źródło: KWP w Szczecinie

Sprawa dotyczy Łukasza G., poszukiwanego na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, a także Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu.

Mężczyzna podejrzany jest między innymi o przywłaszczenie znacznych kwot pieniędzy, przekroczenie uprawnień oraz inne przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Przywłaszczył ponad 14 milionów złotych

Jak informuje w komunikacie szczecińska policja, mężczyzna w okresie od stycznia 2024 roku do lutego 2025 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc obowiązki asesora komorniczego w kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód, miał przywłaszczyć powierzone mu środki pieniężne. Łączna wartość strat wyniosła nie mniej niż 14 400 tysięcy złotych. Dodatkowo, jako funkcjonariusz publiczny, miał przekroczyć swoje uprawnienia służbowe. "W toku działań operacyjnych zachodniopomorscy łowcy głów ustalili, że w lutym 2025 roku mężczyzna opuścił Polskę i wyjechał do Republiki Dominikany. Dzięki wspólnym działaniom z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz przedstawicielami Interpolu za granicą przekazano informacje umożliwiające jego lokalizację. 17 stycznia 2026 roku poszukiwany został zatrzymany na terenie Santo Domingo. Następnie 25 stycznia został deportowany do Polski. Po przylocie do kraju został przekazany zachodniopomorskim poszukiwaczom i przewieziony do Szczecina, gdzie wykonano z mężczyzną czynności procesowe" - czytamy w komunikacie.

Mężczyźnie grozi do 25 lat pozbawienia wolności.