Szczecin Adwokat poszukiwany listem gończym zatrzymany. "Nie krył zaskoczenia" Oprac. Rafał Molenda |

Policjanci zatrzymali adwokata poszukiwanego listem gończym Źródło wideo: KWP w Szczecinie Źródło zdj. gł.: KWP w Szczecinie

Znany szczeciński adwokat ścigany listem gończym zatrzymany. Mężczyzna ukrywał się przed odbyciem kary więzienia. Został zatrzymany w Szczecinie po kilku tygodniach poszukiwań.

- W czwartek rano policjanci zatrzymali mężczyznę, który nie stawił się w jednostce penitencjarnej do odbycia kary - poinformował Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Zatrzymany adwokat Źródło zdjęcia: KWP w Szczecinie

Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, który skazał go na cztery lata więzienia za oszustwo. 45-letni Szymon L. w mediach społecznościowych publikował zdjęcia sugerujące, że przebywa za granicą i prowadzi tam aktywność sportową. Był jednak w Szczecinie.

- Na nic zdały się jego wysiłki. Podczas zatrzymania mężczyzna nie krył zaskoczenia obecnością policjantów. 46-latek został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę czterech lat pozbawienia wolności - wyjaśnia Piotr Jaworski z KWP w Szczecinie.

Próba ucieczki przed odbyciem kary nie wpłynie na zasądzony wyrok, ale może mieć negatywny wpływ na decyzję sądu w sprawie ewentualnego wniosku skazanego o warunkowe, przedterminowe zwolnienie.