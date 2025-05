Zlecał przelewy z kół łowieckich. Wyłudził 1,6 mln zł

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

30-latek posłużył się sfałszowanymi dokumentami i zlecał przelewy z kół łowieckich. Wyłudził w ten sposób 1,6 mln zł. Decyzją szczecińskiego sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Mężczyzna jest podejrzany o oszustwo oraz usiłowanie oszustwa na szkodę szczecińskich kół łowieckich "Bór" i "Jeleń".

"W każdym z tych dwóch przypadków podejrzany, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedkładał w banku podrobione dokumenty, za pośrednictwem których wprowadzał w błąd pracownika banku co do swojej tożsamości i następnie zlecał dyspozycję przelewu pieniędzy na wskazany przez siebie rachunek bankowy. W jednym z przypadków doszło do przelania ze strony banku wskazanej przez podejrzanego sumy pieniędzy. W drugim przypadku zachowanie podejrzanego zostało zakończone na fazie usiłowania, z uwagi na zablokowanie dostępu do rachunku bankowego" - czytamy w komunikacie prokuratury.

30-latek wyłudził w ten sposób 1,6 mln zł. Część pieniędzy została odzyskana i wróciła do właściciela.

W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono gotówkę, podrobione dokumenty, kradzione tablice rejestracyjne i dokumenty tożsamości innej osoby.

30-latek był już wcześniej notowany za przestępstwa. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Grozi mu do 10 lat więzienia.

