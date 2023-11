21-letni żołnierz zginął na strzelnicy. Myśliwy nie trafi do aresztu

Prokuratura wnioskowała o areszt, jednak sąd rejonowy nie przychylił się do tego wniosku. Sąd argumentował to między innymi faktem, że większość dowodów już została zebrana w sprawie, a oskarżony złożył wyjaśnienia.

"Sąd nie uwzględnił zażalenia złożonego przez Prokuraturę Rejonową Szczecin-Niebuszewo, Dział ds. wojskowych" - poinformował w czwartek dziennikarzy zastępca prokuratora rejonowego do spraw wojskowych kapitan Grzegorz Pietrakowski. Pytany o argumentację przedstawioną we wniosku stwierdził, że dla dobra postępowania, nie będzie szczegółowo odnosił się do tych okoliczności.