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Szczecin

200 kg śniętych ryb wyłowiono z Odry. Przyczyną była przyducha

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Martwe ryby w Odrze w okolicy Szczecina
Martwe ryby w Odrze
Źródło wideo: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie
Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie
Śnięte ryby w Odrze pod Szczecinem nie były skutkiem działania złotej algi. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o lokalnym epizodzie niedotlenienia wody i niekorzystnych warunkach hydrologicznych.

Z Odry w rejonie Szczecina wyłowiono 200 kilogramów śniętych ryb - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do zdarzenia - o czym informowaliśmy - doszło na przełomie maja i czerwca na odcinku rzeki w okolicach Szczecina. Przyczyną nie była tzw. złota alga, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej w 2022 roku. Tym razem powodem był niski poziom tlenu w wodzie, czyli tzw. przyducha.

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska przekazała w Sejmie informację, że sytuacja miała charakter lokalny i trwała kilka dni.

Martwe ryby w Odrze w rejonie Szczecina
Martwe ryby w Odrze w rejonie Szczecina
Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

- Od 30 maja do 5 czerwca na szczecińskim odcinku Odry i Regalicy wyłowiono łącznie 200 kg śniętych ryb. W ciągu tygodnia, w kilku punktach - informowała Urszula Zielińska. Zaznaczyła, że mamy do czynienia z sezonowym epizodem niedotlenienia wody. - Przyczyna została potwierdzona badaniami. Była nią tzw. przyducha, typowa dla sezonu wiosenno-letniego. Dodatkowo wystąpiło zjawisko cofki. Najważniejsze jest to, że badania nie wykazały tzw. złotej algi - dodała wiceminister. Jak podkreśliła, nie stwierdzono pogorszenia parametrów wody z powodu zrzutów ścieków do Odry.

Ministerstwo: sytuacja się poprawia

Według resortu od 7 czerwca nie odnotowano nowych przypadków śnięcia ryb w Odrze, a parametry wody zaczęły się poprawiać. Wiceminister zapewniła w Sejmie, że sytuacja jest monitorowana, a służby reagują. Przypomniała też skalę katastrofy z 2022 roku, gdy w Odrze zginęło ponad tysiąc ton ryb i ogromna część organizmów odpowiadających za samooczyszczanie rzeki.

- Rząd przyjął też program odsalania wód Odry, systemowego oczyszczania wód tej pięknej rzeki. Pierwsze efekty za chwilę będą realnie poprawiały stan Odry - mówiła Urszula Zielińska. Wiceminister przypomniała, że rząd przeznaczył ponad 400 milionów złotych na działania, które mają pomóc rzece się "oczyszczać".

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To pieniądze z Funduszy Europejskich, które można przeznaczyć m.in. na działania zwiększające retencję, poprawiające jakość wody i odbudowujące ekosystemy. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki oraz organizacje ekologiczne, a nabór trwa do końca września.

Źródło: PAP
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Tagi:
OdraŚnięte rybyMinisterstwo Środowiska i KlimatuSzczecin
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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