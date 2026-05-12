Szczecin Zwłoki w zatopionym jachcie. Prokuratura bada tajemniczą śmierć

Basen Mulnik w Świnoujściu Źródło zdj. gł.: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Świnoujściu

- Zostały przeprowadzone oględziny ciała. A jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci, to można będzie powiedzieć w momencie, gdy będzie przeprowadzona sekcja. Tyle mogę podpowiedzieć. Na razie nic więcej - powiedział nam prokurator Piotr Botuliński z Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Termin sekcji jeszcze nie został wyznaczony. Postępowanie jest na wstępnym etapie.

- W dniu wczorajszym wpłynęły do prokuratury materiały tej sprawy z policji celem wszczęcia postępowania - powiedziała nam prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, pełniąca obowiązki rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Jacht "Marionetka" Źródło zdjęcia: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Świnoujściu

Niepokojące sygnały

Jacht o nazwie Marionetka zaczął budzić zainteresowanie służb już na początku maja. Wówczas do ratowników morskich dotarło zgłoszenie o jednostce stojącej w zaroślach przy nabrzeżu. Po dopłynięciu do jachtu patrol Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zastał mężczyznę przebywającego na pokładzie. Według relacji służb, mężczyzna sprawiał wrażenie osoby znajdującej się pod wpływem środków odurzających.

- Mam takie informacje z raportów, że 4 maja, około godziny 19.20 Państwowa Straż Pożarna podjęła mężczyznę i pozostawiła bezpiecznego na lądzie. Jacht został przekazany policji. Druga akcja jest datowana na 6 maja, około godziny 21.00. Wówczas dostaliśmy informację, że ten jacht stojący przy nabrzeżu zatonął. Na miejsce udała się płaskodenna łódź ratownicza R2. Nie znaleziono żadnych osób poszkodowanych, przy czym jacht był zatopiony po maszty. Nie było możliwości wejścia do środka i sprawdzenia czy wewnątrz są osoby poszkodowane. Sytuacja została wyjaśniona z policją - powiedział nam Sebastian Kluska dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Kolejna interwencja związana z jachtem wydarzyła się 7 maja.

- Otrzymaliśmy informację o tym, że z tego zatopionego jachtu wydobywają się ślady ropopochodne. Wysłaliśmy tam znowu jednostkę R2, która założyła zaporę sorpcyjną, wchłaniającą te wylewające się substancje. No i następnego dnia, 8 maja jacht został wydobyty. Otrzymaliśmy wtedy informację z policji o konieczności zaholowania jachtu. Nie wchodziliśmy do środka - wyjaśnia Sebastian Kluska.

Po wyciągnięciu wraku na powierzchnię znaleziono w środku ciało mężczyzny. Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokurator.