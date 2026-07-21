Świnoujście Źle się poczuł, stanął w tunelu i wyszedł z auta. Pomogli inni kierowcy Filip Czekała |

Świnoujście. Kierowca zasłabł w tunelu Źródło wideo: Monitoring DUT ZDMiŻŚ (Drogowy Układ Transportowy Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu) Źródło zdj. gł.: Monitoring DUT ZDMiŻŚ (Drogowy Układ Transportowy Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu)

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 21.05 w tunelu prowadzącym do Świnoujścia.

"Nietypowa sytuacja w tunelu. Kierowca zasłabł i po chwili położył się obok swojego samochodu. Na szczęście natychmiast zareagowali kierowcy przejeżdżających aut, którzy ruszyli z pomocą" - napisała prezydentka Świnoujścia Joanna Agatowska.

Kierowcy, po zatrzymaniu, wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. - Na materiale z monitoringu widać kierowcę samochodu marki BMW, który po zauważeniu zdarzenia zatrzymuje swój pojazd, włącza światła awaryjne oraz podejmuje działania mające na celu zatrzymanie nadjeżdżających pojazdów. Widoczni są również kierowcy innych samochodów, którzy alarmują służby, korzystając z telefonów służących do łączności alarmowej, zainstalowanych w tunelu - mówi Wojciech Basałygo, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Prezydent dziękuje kierowcom

Karetka dotarła na miejsce po kilkunastu minutach. Interweniował też patrol policji.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. "Z całego serca dziękuję tym, którzy nie przejechali obojętnie, zatrzymali się szybko i pomogli temu Człowiekowi" - napisała prezydent miasta.