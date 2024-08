Czołowe zderzenie samochodów, ranni. Zamknęli tunel na kilka godzin

czytaj dalej

Mam wrażenie, że jest jakaś moda na powrót do lat 90., piosenki z tamtego czasu przedostały się już do kolejnych pokoleń - mówiła w TVN24 piosenkarka Natalia Kukulska, która wystąpi podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024, na koncercie "Cudowne Lata '90". Natomiast w poniedziałek na koncercie "Gorączka sopockiej nocy" zagra Golden Life. Wokalista zespołu Adam Wolski mówił, że Opera Leśna jest dla niego "bardzo szczególna", bo pod koniec lat 80. pierwszy raz na niej występował. Wszystkie koncerty będzie można oglądać na żywo na antenie TVN.