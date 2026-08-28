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Zachodniopomorskie

Zatrucie na koloniach. "Synowi podano środek do mycia narzędzi medycznych"

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10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
GIS alarmuje: rośnie liczba zatruć dopalaczami wśród dzieci. Leczenie uzależnienia od tych środków jest trudne
Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Dwanaścioro dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali z objawami zatrucia. Nastolatkowie przebywali w jednym z domów wczasowych w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie). - Synowi został omyłkowo podany środek do mycia narzędzi medycznych. Bardzo się obawiam - powiedziała nam matka jednego z chłopców.

Jak poinformowała TVN24 Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, pogotowie otrzymało zgłoszenie o potencjalnym zatruciu w piątek około godziny 13. Do jednego z ośrodków wczasowych w Świnoujściu pojechały cztery karetki.

Dzieci "przytomne, w stanie stabilnym"

- Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie dwanaścioro poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, w stanie stabilnym - przekazała Dorochowicz.

Po "dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych" dzieci zostały przewiezione do szpitali. Siedmioro z nich trafiło na obserwację do placówki w Świnoujściu, a pięcioro przewieziono karetkami do szpitala w Goleniowie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie z policji, że w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych doszło do zatrucia środkiem do dezynfekcji. Pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Sprawdzono prawidłowość przechowywania preparatów, karty charakterystyki, daty przydatności - przekazała Aneta Szymanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu.

Jak wyjaśniła, ustalono w toku dochodzenia, że pracownik omyłkowo podał środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Po zauważeniu tej pomyłki wezwał pogotowie. - Z naszych ustaleń wynika, że dzieci są w dobrym stanie - dodała.

Matka jednego z dzieci: nie wiem, co mam zrobić

Te informacje potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami Kontaktu24 matka jednego z chłopców, który został przetransportowany do szpitala. Kobieta poinformowała, że jej dzieci pojechały na kolonie połączone z rehabilitacjami i w sobotę miały wracać do domu.

- Niestety najprawdopodobniej do domu wróci tylko córka, bo synowi został omyłkowo podany Lysoformin 3000. Jest to środek do mycia narzędzi medycznych. Mam troszkę pojęcia o chemii i wiem, że powoduje on obecność aldehydów w płucach. Nie wiem, co mam teraz robić. Bardzo się obawiam - przyznała kobieta.

- Nie mam kontaktu z synem. Możliwe, że ma wyciszony telefon. Wiem, że został przetransportowany do szpitala w Świnoujściu. Próbowałam tam dzwonić i się dowiedzieć czegoś o stanie dziecka, jednak nie chciano mi nic powiedzieć. Jestem samotną matką. Mieszkamy w górach. Nie wiem, czy mam teraz jechać nad morze - dodała.

Sanepid sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości w zakresie przechowywania środków i procedur wykonywania zabiegów.

W ośrodku wczasowym pracują policjanci. - Prowadzone są czynności. O sprawie została powiadomiona prokuratura - powiedział tvn24.pl podkomisarz Piotr Jaworski, oficer prasowy zachodniopomorskiej policji.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Świnoujściekaretka pogotowiaPogotowieZachodniopomorskieSanepiddzieci
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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