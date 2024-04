Poszukiwany 38-latek chciał wyjechać do Szwecji. Zatrzymali go funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Świnoujściu, jednak zamiast do aresztu przewieźli mężczyznę do szpitala - miał ponad cztery promile alkoholu w organizmie. Miał trafić do więzienia za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.