Pijany pomylił hotel i śmiertelnie pobił ochroniarza. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

To była największa nieodebrana nagroda w historii loterii w stanie Nowy Jork. W 1991 roku nikt się nie zgłosił z kuponem wartym 12 milionów dolarów, pieniądze trafiły z powrotem do puli nagród. 77-letnia dziś Janet Valenti twierdzi, że ponad 30 temu to ona była posiadaczką zwycięskiego losu, wyrzuciła go jednak do kosza. "Przez długi czas nie mogłam się po tym pozbierać" - przyznaje.