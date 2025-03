Wziął matkę za zakładniczkę, do szyi przyłożył jej nóż. Nowe informacje

Świnoujście. Awantura w ośrodku wypoczynkowym Źródło: swinoujscie.info

Agresywny 30-letni mężczyzna w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Świnoujściu przetrzymywał swoją matkę i groził jej nożem. Kobieta z urazem twarzy i kończyn trafiła do szpitala. Jej syn został tymczasowo aresztowany. Tłumaczył, że nie chciał jej zrobić krzywdy.

Do zdarzenia doszło 21 marca w godzinach popołudniowych w jednym z ośrodków przy ulicy Energetyków w Świnoujściu.

- W godzinach popołudniowych policjanci ze Świnoujścia otrzymali zgłoszenie o awanturującym się w jednym z ośrodków wypoczynkowych mężczyźnie, który miał mieć przy sobie przedmiot przypominający ostre narzędzie - przekazał młodszy aspirant Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Jak informuje prokuratura, mężczyzna trzymał przyłożony do szyi zakładniczki nóż kuchenny o długości ostrza 20 cm, a także groził jej pozbawieniem życia. W zamian za uwolnienie matki chciał porozmawiać z prokuratorem i dwoma wskazanymi przez siebie z imienia i nazwiska funkcjonariuszami miejscowej policji. Po półtoragodzinnych negocjacjach został zatrzymany przez policjantów.

Do poszkodowanej kobiety zadysponowano dwa zespoły ratownictwa medycznego. - Kobieta z urazem twarzy i kończyn górnych była przytomna i w stanie stabilnym – przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz. Po opatrzeniu pacjentka została przewieziona do szpitala.

Śledztwo prokuratury

Prokurator rejonowy w Świnoujściu wszczął śledztwo w sprawie wzięcia i przetrzymywania ze szczególnym udręczeniem zakładnika.

"Na miejscu pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, w toku których między innymi zabezpieczono nóż oraz inny niebezpieczny przedmiot, który posiadał sprawca. Przesłuchano również osoby będące bezpośrednimi świadkami zdarzenia, w tym matkę napastnika" - czytamy w komunikacie.

Mężczyzna z uwagi na stan zdrowia, w jakim się znajdował, został przetransportowany do Szpitala Szczecin-Zdroje w Szczecinie.

Zarzut szczególnego udręczenia

- Prokurator ogłosił podejrzanemu mężczyźnie zarzut tego, że 21 marca wziął i przetrzymywał w charakterze zakładnika swoją matkę - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Łukasz Błogowski. - Dopuścił się wobec kobiety szczególnego udręczenia w ten sposób, że podczas negocjacji trzymał przyłożony do szyi zakładniczki nóż kuchenny o długości ostrza 20 centymetrów grożąc jej pozbawieniem życia. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał, że do takiego zachowania doszło, jednakże zaprzeczył, by chciał swojej matce wyrządzić krzywdę. Chciał, by na miejsce przyszedł prokurator i go wysłuchał - dodał.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu w czwartek przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował względem podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Za zarzuconą 30-letkowi zbrodnię grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat