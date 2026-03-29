Wtargnęli na boisko, doszło do bójki. Policja użyła armatek wodnych

Do chuligańskich scen doszło podczas meczu Floty Świnoujście z Elaną Toruń. W trakcie spotkania część kibiców wbiegła na murawę stadionu, gdzie doszło do bójki. Interweniowała policja.

W okolicach 65 minuty kibice Elany, świeżo powiązani z Pogonią Szczecin, pojawili się na murawie, niszcząc ogrodzenie oddzielające boisko od trybun i następnie próbując zerwać flagę gospodarzy. To nie pozostało bez reakcji. Na murawie doszło do bardzo intensywnych starć między środowiskami kibicowskimi jednej i drugiej strony. Na nagraniach widać m.in., jak jeden z mężczyzn leży na murawie, a kilku innych kopie go i uderza pięściami.

Apele nic nie dały

Spiker stadionowy wielokrotnie apelował o zachowanie spokoju. Policja, widząc narastające napięcie, użyła armatek wodnych.

Ostatecznie pseudokibice rozbiegli się i wrócili na trybuny, a mecz został wznowiony. Do incydentu odniósł się organizator, Flota Świnoujście. W relacji z meczu klub poinformował krótko: "Około 60. minuty miała miejsce awantura, którą rozpoczęli kibice Elany i trwała ona sześć minut, po czym piłkarze wrócili do gry".

Dwie osoby zatrzymane

- Podczas meczu Floty Świnoujście i Elany Toruń doszło do wejścia kibiców na murawę stadionu, ale dzięki zdecydowanej i szybkiej reakcji policjantów nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu. W związku z tym zdarzeniem zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn i będą odpowiadać przed sądem - przekazała sierż. szt. Adrianna Szczerba z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Jak wyjaśniła, jeden z zatrzymanych usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Obaj mężczyźni przebywają w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Policyjne czynności nadal trwają. Śledczy ustalają, czy i jakie zarzuty usłyszą pozostali uczestnicy zajść oraz jaki był ich udział w zdarzeniu.

