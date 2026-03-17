Przypadek gruźlicy w szkole. Uczniowie i nauczyciele objęci nadzorem

Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uczniowie i nauczyciele jednej ze szkół w Świnoujściu objęci są nadzorem epidemiologicznym po wykryciu przypadku gruźlicy. Służby sanitarne uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla społeczności szkolnej.

O przypadku gruźlicy informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu. Sanepid nie podaje, w której dokładnie szkole wykryto zachorowanie. Jak podkreślają służby, chodzi o to, by nie stygmatyzować placówki ani jej uczniów i nie wywoływać niepotrzebnej paniki. Wiadomo, że zachorowanie nie dotyczy szkoły podstawowej.

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu Źródło: SANEPID w Świnoujściu

- Wdrożone są standardowe procedury epidemiologiczne. Nie ma zagrożenia dla uczniów ani pracowników szkoły. Ci, którzy mieli kontakt z osobą chorą, kierowani są na badania, ale nie oznacza to choroby - informuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Świnoujściu Aneta Szymanowska.

Każdy przypadek jest indywidualnie analizowany przez specjalistę chorób płuc, który decyduje o ewentualnych dalszych krokach. Inspekcja sanitarna zaznacza, że wszystkie prowadzone działania są rutynową procedurą, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Służby apelują o spokój i niewyciąganie pochopnych wniosków.

Gruźlica - charakterystyka choroby Źródło: PAP

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Rafał Molenda