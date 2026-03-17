Przypadek gruźlicy w szkole. Są wyniki badań uczniów i nauczycieli

Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)

- Przypadek gruźlicy u ucznia szkoły ponadpodstawowej w Świnoujściu wykryto 25 lutego. Z chorym kontakt miało 78 osób. Byli to uczniowie i nauczyciele. Wszyscy zostali objęci nadzorem epidemiologicznym i skierowani na badania. Wyniki badań nie wykazały obecności bakterii. Nie ma zagrożenia epidemiologicznego - informuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Świnoujściu Aneta Szymanowska.

O przypadku gruźlicy informowała na swojej stronie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu. Sanepid nie podaje, w której dokładnie szkole wykryto zachorowanie. Jak podkreślają służby, chodzi o to, by nie stygmatyzować placówki ani jej uczniów i nie wywoływać niepotrzebnej paniki.

Każdy przypadek jest indywidualnie analizowany przez specjalistę chorób płuc, który decyduje o ewentualnych dalszych krokach. Inspekcja sanitarna zaznacza, że wszystkie prowadzone działania są rutynową procedurą, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Opracował Rafał Molenda