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Szczecin

Prawie 200 metrów długości i 400 pasażerów. Prom - gigant już na trasie

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Prom Jantar Unity po raz pierwszy zacumował w porcie w Ystad
Prom Jantar Unity w porcie w Ystad
Źródło wideo: POLSCA Baltic Ferries
Źródło zdj. gł.: POLSCA Baltic Ferries
Nowoczesny prom o długości niemal 200 metrów wszedł do regularnej eksploatacji. Od poniedziałku Jantar Unity pływa na trasie ze Świnoujścia do Ystad. Jednostka łączy funkcje transportowe i pasażerskie.

Może zabrać na pokład 400 pasażerów i rozwinąć prędkość sięgającą 19 węzłów (około 35 km/h) - prom Jantar Unity rozpoczął regularne rejsy z Polski do Szwecji na trasie ze Świnoujścia do Ystad. Rejs trwa około 6,5 godziny. Prom Jantar Unity jest jedną z najnowocześniejszych jednostek pływających obecnie na Bałtyku. Mierzy 195,6 metra długości i 32,2 metra szerokości, co plasuje go wśród największych jednostek tego typu w regionie.

Prom Jantar Unity po raz pierwszy zacumował w porcie w Ystad
Prom Jantar Unity po raz pierwszy zacumował w porcie w Ystad
Źródło zdjęcia: POLSCA Baltic Ferries

Technologia, która ogranicza kołysanie

Prom ma nowoczesny napęd LNG wspomagany układem bateryjnym (hybryda). Jednym z kluczowych elementów jednostki są zaawansowane systemy stabilizacji, które znacząco ograniczają przechyły i poprawiają komfort podróży. Prom został zaprojektowany zgodnie z normami SOLAS, co oznacza spełnienie rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa. Nowoczesne rozwiązania napędowe i balastowe wpływają nie tylko na stabilność, ale także na redukcję hałasu i drgań, co jest szczególnie odczuwalne w częściach pasażerskich.

Będzie mógł transportować prawie 200 naczep
Będzie mógł transportować prawie 200 naczep
Źródło zdjęcia: TVN24

- To jednostka zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie i stabilności, dzięki czemu w trakcie rejsu praktycznie nie odczuwa się kołysania. Wrażenie jest takie, jakby prom stał w miejscu, nawet przy trudniejszych warunkach na morzu - podkreśla Paweł Pluto-Prądzyński, członek zarządu POLSCA Baltic Ferries. - Jest to szczególnie istotne dla osób wrażliwych na chorobę morską, rodzin podróżujących z małymi dziećmi, a także pasażerów przewożących zwierzęta - dodaje.

Nowy prom oferuje tez nowe możliwości dla podróżnych, bo Jantar Unity zabiera na pokład również pasażerów pieszych, którzy bez samochodu chcą odwiedzić szwedzkie miasteczko portowe Ystad. Do tej pory na trasie ze Świnoujścia do Ystad prom obsługiwał transport pojazdów i cargo.

Pierwszy prom od 30 lat

To pierwszy od ponad 30 lat prom zbudowany dla polskiego armatora - Unity Line. Prom jest największą jednostką w polskiej flocie na Bałtyku. Uroczysty chrzest promu odbył się 17 stycznia w Szczecinie. Matką chrzestną została Miłosława Błaszyk-Zjawińska, dyrektor pionu zarządzania w Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie.

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Tagi:
ŚwinoujściePromYstad
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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