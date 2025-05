Pobita kobieta trafiła do szpitala, nie znała sprawcy. Podejrzany 28-latek w areszcie

Do zdarzenia doszło w Świnoujściu Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o pobitej kobiecie policjanci dostali 28 maja o godzinie 2.45. Pierwsze informacje o tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu zostali poinformowani o kobiecie, która trafiła do Szpitala Miejskiego w Świnoujściu z obrażeniami sugerującymi naruszenie jej nietykalności cielesnej przez inną osobę. Stróże prawa przybyli do szpitala, gdzie rozpytali pokrzywdzoną kobietę. Kobieta przedstawiła przebieg zdarzenia, jednak nie znała sprawcy - przekazał nam sierż. szt. Kamil Zwierzchowski z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

28-latek usłyszał zarzuty

Dodał, że funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego 28-latka. Był pijany, miał ponad 2 promile w wydychanym powietrzu.

Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

- Mężczyźnie przedstawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonej i kierowania do niej gróźb karalnych - przekazała nam Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego.

- Z uwagi na początkowy etap prowadzonego postępowania bliższe informacje obecnie nie mogą zostać przekazane do przestrzeni publicznej - dodała prokurator Julia Szozda.

Jak ustalił portal iswinoujscie.pl, poszkodowana to 47-letnia kobieta, która została zaatakowana, kiedy zaczynała pracę przy sprzątaniu klatki schodowej w bloku przy ulicy Monte Cassino w Świnoujściu. Do ataku miało dojść wewnątrz budynku, później sprawca miał zaciągnąć kobietę do pobliskiego tunelu, gdzie dalej ją bił. Dopiero sąsiedzi wezwali pomoc i powstrzymali agresora.