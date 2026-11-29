Szczecin Dziewczynka wyszła z domu bez butów i w piżamie. Matka spała Natalia Grzybowska |

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie o odnalezionym dziecku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: iswinoujscie.pl

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Świnoujscy policjanci otrzymali w piątek zgłoszenie dotyczące półtorarocznej dziewczynki, która miała poruszać się po chodniku bez butów i w samej piżamie. Jak wyjaśnił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, dziecko zauważyły osoby postronne, które zaopiekowały się nim i zabrały je do pobliskiego salonu tatuażu. Tam dziewczynka została ogrzana i okryta kocem.

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy ustalili, kto jest matką dziecka. Wezwano również zespół ratownictwa medycznego. - Wspólnie udali się do mieszkania, z którego dziewczynka miała wyjść. Funkcjonariusze zastali tam śpiącą kobietę i jej drugą, 10-miesięczną córkę - wyjaśnił podkom. Jaworski.

W piżamie i bez butów dziecko samo błąkało się po ulicy Mała dziewczynka wyszła z domu bez butów i w piżamie. Interweniowały służby Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl Mała dziewczynka wyszła z domu bez butów i w piżamie. Interweniowały służby Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl Mała dziewczynka wyszła z domu bez butów i w piżamie. Interweniowały służby Źródło zdjęcia: iswinoujscie.pl

Wszystkie osoby zostały przewiezione do szpitala. Jak tłumaczyli policjanci, to standardowa procedura. Chodzi o ocenienie, czy dziewczynki nie były zaniedbane lub wychłodzone. Matka pojechała z dziećmi, chciała im towarzyszyć.

Matka była trzeźwa

Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta była trzeźwa, a w mieszkaniu nie znaleziono środków odurzających. Policja nie prowadziła wcześniej interwencji w tej rodzinie. Nie została również założona niebieska karta.

Matka dziewczynek została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. O sprawie poinformowano także sąd rodzinny i nieletnich.

Jak doszło do zdarzenia? Funkcjonariusze podejrzewają, że przez nieuwagę matka mogła nie zamknąć drzwi, a dziecko obudziło się wcześniej i samo wyszło z mieszkania. Dopuszczają, że kobieta, która samodzielnie opiekuje się dwiema małymi córkami, może potrzebować wsparcia. Wstępna ocena policji nie wskazuje na świadome zaniedbania.