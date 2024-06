Karetki sezonowe wracają do nadmorskich miejscowości

czytaj dalej

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego grupa ośmiorga osób ocalałych z Holokaustu wystosowała list otwarty, w którym zachęca młodych do głosowania i niedopuszczenia do przejęcia władzy przez ugrupowania skrajnie prawicowe. "Pokażmy razem, że 'Nigdy więcej' to nie tylko hasło, a obietnica" - przekonują.