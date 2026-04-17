Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej na czas rozejmu
Szczecin

Przyjęła go pod swój dach, zginęła od ciosów belką. Akt oskarżenia dla 28-latka

|
Zatrzymany mężczyzna
Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo 63-letniej kobiety
Źródło: KMP Świnoujście
Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie śmierci starszej kobiety w świnoujskiej dzielnicy Przytór. Do sądu trafił akt oskarżenia o zabójstwo. Oskarżonym jest mężczyzna, który wcześniej mieszkał u ofiary.

Akt oskarżenia o zabójstwo przeciwko 28-letniemu Damianowi K. trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Mężczyzna przyznał się do winy. Od początku śledztwa przebywa w areszcie.

Źródło: KMP Świnoujście

Z ustaleń prokuratora wynika, że oskarżony znajdował się w trudnej sytuacji życiowej. Szukał pracy i miejsca do zamieszkania. W sierpniu 2024 roku 63-letnia kobieta zaproponowała mu dach nad głową i wyżywienie w zamian za pomoc w prowadzeniu gospodarstwa i opiekę nad zwierzętami. Mężczyzna nie dostawał wynagrodzenia, ale miał zapewnione jedzenie, środki higieniczne i ubrania. Z czasem między kobietą a mężczyzną zaczęło dochodzić do konfliktów. Powodem były głównie spory o sposób wykonywania obowiązków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak informuje prokuratura, 22 stycznia 2025 roku doszło do kolejnej kłótni. Damian K. chwycił drewnianą belkę i kilkukrotnie uderzył nią kobietę w głowę. Obrażenia okazały się śmiertelne. Kobieta zginęła na miejscu w wyniku poważnych urazów czaszki i mózgu. Śledczy ustalili także, że po zabójstwie mężczyzna zniszczył laptop należący do ofiary oraz zabrał jej sprzęt elektroniczny o wartości kilku tysięcy złotych. Te czyny również znalazły się w akcie oskarżenia.

Damian K. w trakcie postępowania przyznał się do zabicia kobiety i złożył obszerne wyjaśnienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu dożywocie.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Świnoujście

Udostępnij:
Tagi:
ŚwinoujścieZabójstwoSzczecinProkuratura
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
