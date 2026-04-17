Szczecin Przyjęła go pod swój dach, zginęła od ciosów belką. Akt oskarżenia dla 28-latka Oprac. Rafał Molenda |

Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo 63-letniej kobiety Źródło: KMP Świnoujście

Akt oskarżenia o zabójstwo przeciwko 28-letniemu Damianowi K. trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Mężczyzna przyznał się do winy. Od początku śledztwa przebywa w areszcie.

Z ustaleń prokuratora wynika, że oskarżony znajdował się w trudnej sytuacji życiowej. Szukał pracy i miejsca do zamieszkania. W sierpniu 2024 roku 63-letnia kobieta zaproponowała mu dach nad głową i wyżywienie w zamian za pomoc w prowadzeniu gospodarstwa i opiekę nad zwierzętami. Mężczyzna nie dostawał wynagrodzenia, ale miał zapewnione jedzenie, środki higieniczne i ubrania. Z czasem między kobietą a mężczyzną zaczęło dochodzić do konfliktów. Powodem były głównie spory o sposób wykonywania obowiązków.

Jak informuje prokuratura, 22 stycznia 2025 roku doszło do kolejnej kłótni. Damian K. chwycił drewnianą belkę i kilkukrotnie uderzył nią kobietę w głowę. Obrażenia okazały się śmiertelne. Kobieta zginęła na miejscu w wyniku poważnych urazów czaszki i mózgu. Śledczy ustalili także, że po zabójstwie mężczyzna zniszczył laptop należący do ofiary oraz zabrał jej sprzęt elektroniczny o wartości kilku tysięcy złotych. Te czyny również znalazły się w akcie oskarżenia.

Damian K. w trakcie postępowania przyznał się do zabicia kobiety i złożył obszerne wyjaśnienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu dożywocie.