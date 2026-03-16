Wypadł z ronda i dachował. Nagranie

Dachowanie w Świnoujściu

Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło przed wjazdem do tunelu w Świnoujściu. Kierowca Audi A4, jadąc z dużą prędkością, stracił panowanie nad samochodem. Wjechał bez hamowania na rondo i na łuku wypadł z drogi. Samochód zjechał na pobocze i dachował. Auto wykonało dwa obroty i zatrzymało się tuż przed szlabanami prowadzącymi do tunelu.

Mimo bardzo niebezpiecznego przebiegu zdarzenia, kierowca miał ogromne szczęście - samodzielnie opuścił rozbity pojazd i nie odniósł obrażeń wymagających interwencji zespołu ratownictwa medycznego.

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z ronda i dachował na poboczu

- 9 marca 2026 roku około godziny 2.08 policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym z udziałem pojazdu osobowego marki Audi A4, który wypadł z drogi. Na miejscu obecny był 54-letni mężczyzna. Badanie stanu trzeźwości nie wykazało obecności alkoholu w wydychanym powietrzu - wyjaśnia Kamil Zwierzchowski z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. - Obecnie prowadzone są czynności w sprawie o wykroczenie z art. 86c - dodaje Zwierzchowski.

Samochód po dachowaniu został poważnie uszkodzony i nie nadawał się do dalszej jazdy. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. W opinii policjantów "można mówić o dużym szczęściu w nieszczęściu".

"Do wypadku doszło w środku nocy, gdy natężenie ruchu w rejonie wjazdu do tunelu jest niewielkie. Gdyby podobna sytuacja wydarzyła się w ciągu dnia, skutki mogłyby być znacznie poważniejsze" - informuje policja.

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Kierowcy grozi mandat w wysokości 1500 złotych. O zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal iswinoujscie.pl

Opracował Rafał Molenda /tok