Szczecin Bałtyk zadrży od wybuchów. Rozpoczęła się neutralizacja min lotniczych

Tak wyglądają miny, które będą neutralizować nurkowie-minerzy Źródło wideo: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża Źródło zdj. gł.: crab

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Akcja neutralizacji min lotniczych rozpoczęła się w poniedziałek około godziny 8. Działania będą prowadzone od godziny 8 do 15. Potrwają do 8 października.

- W Świnoujściu nurkowie-minerzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzą neutralizację niewybuchów o łącznej wadze blisko 3500 kilogramów - informował kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

O planach informowało również w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej.

Znaleźli pięć min lotniczych z II wojny światowej

Miny znaleziono podczas prac związanych z budową tzw. portu zewnętrznego i terminalu kontenerowego w pobliżu gazoportu w Świnoujściu.

Wykryto łącznie pięć brytyjskich min lotniczych typu Mark IV, V, VI. Każda z nich ma trzy metry długości i zawiera w sobie od 350 do 550 kilogramów materiału wybuchowego. Kształtem przypominają torpedy. Jak informował urząd morski, znajdują się one na głębokości około dziesięciu metrów i w odległości około kilometra od Terminala LNG w Świnoujściu.

Nurkowie-minerzy usuną pięć min Źródło zdjęcia: crab

"W działaniach wojennych miny tego typu zrzucane były z samolotów celem zaminowania danego obszaru i wyłączenia go z żeglugi. Reagowały na pola akustyczne i magnetyczne przepływających jednostek. Pomimo upływu lat w dalszym ciągu stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i przyszłych inwestycji w tym rejonie" - przekazał urząd morski.

Dlatego miny zostaną zneutralizowane. Zajmie się tym grupa nurków-minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"KOMUNIKAT: 5-8.10 neutralizacja niewybuchów w Bałtyku na odcinku Świnoujście-Międzyzdroje. Zakaz wchodzenia do wody. Stosuj się do poleceń lokalnych służb."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Świnoujścia oraz powiatu kamieńskiego (woj.… pic.twitter.com/GkTS9ov4WF — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026 Rozwiń

Nie zamkną plaż, ale są inne obostrzenia

- Z uwagi na dużą masę ładunków wybuchowych i promień oddziaływania oraz mając na uwadze ochronę życia i zdrowia, konieczne jest wprowadzenie stref bezpieczeństwa, które obejmują plaże na odcinku linii brzegowej Ahlbeck - Świnoujście - Międzyzdroje - poinformował kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Wyznaczona strefa bezpieczeństwa wcina się do 8,8 kilometra w głąb morza.

Neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej w Świnoujściu. Gdzie wyznaczono strefy bezpieczeństwa? Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min Źródło zdjęcia: Urząd Morski w Szczecinie Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min (cz.3) Źródło zdjęcia: Urząd Morski w Szczecinie Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min (cz.2) Źródło zdjęcia: Urząd Morski w Szczecinie

W czasie wysadzania niewybuchów plaże nie zostaną zamknięte dla spacerowiczów, ale nie będzie można wchodzić do wody czy uprawiać sportów wodnych. Jak poinformował szczeciński Urząd Morski, strefa bezpieczeństwa ruchu statków to 821 metrów od miejsca neutralizacji. Obowiązuje też zakaz prowadzenia "prac podwodnych i nurkowych” w świnoujskim porcie.

Mieszkańców dodatkowo ostrzeże alert RCB

W działaniach związanych z neutralizacją min morskich wezmą udział przedstawiciele kilku służb: Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wiadomo również, że mieszkańcy i turyści przebywający na wybrzeżu otrzymają na telefony alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem będą czuwać policjanci i strażnicy miejscy.