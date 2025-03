100 kopnięć w głowę

Jak poinformowała we wtorek prokurator Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu Sylwia Purcha, do Sądu Okręgowego w Szczecinie został skierowany akt oskarżenia przeciwko niespełna 29-letniemu dziś Adrianowi K. Według śledczych mężczyzna "działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pracownika ochrony tego Hotelu oraz działając ze szczególnym okrucieństwem, zadał pokrzywdzonemu mężczyźnie osiem ciosów pięścią w twarz, podduszał go, a następnie gdy leżał on na plecach, zadał mu ponad 100 kopnięć obutą (z założonym butem - red.) nogą w głowę i twarz, czym spowodował pokrzywdzonemu liczne obrażenia ciała skutkujące jego zgonem".