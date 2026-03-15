Szczecin

Utrudnienia na kolei. Uszkodzona została sieć trakcyjna

Świnoujcie. Trwa naprawa sieci trakcyjnej. Podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami
Źródło: swinoujscie.info
W związku z uszkodzeniem sieci trakcyjnej odwołane zostały trzy pociągi na trasach: Świnoujście - Szczecin Główny i Wysoka Kamieńska - Świnoujście. Ekipy naprawiają sieć trakcyjną. Zorganizowano komunikację autobusową.

PKP informuje o przerwie w ruchu pociągów na odcinku Recław-Mokrzyca. Naprawiana jest usterka w sieci trakcyjnej.

Odwołane zostały pociągi InterCity: nr 8308 "Wyczółkowski" relacji Świnoujście – Przemyśl Główny (na odcinku Świnoujście – Szczecin Główny), nr 38172/3 "Podhalanin" relacji Zakopane - Świnoujście (na odcinku Wysoka Kamieńska – Świnoujście) oraz nr 28171 "Uznam" relacji Chełm- Świnoujście (na odcinku Wysoka Kamieńska- Świnoujście).

Źródło: swinoujscie.info

Pasażerowie mogą składać reklamacje

Wszędzie została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. PKP prosi o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe, przeprasza za niedogodności i informuje, że pasażerowie mają prawo do zgłoszenia reklamacji, dotyczącej komfortu podroży.

Jak czytamy w komunikacie reklamację można zgłosić:

- za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej (w polu "Twoje pytanie dotyczy" należy wybrać "Komfortu podróży"), - osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem Spółki PKP Intercity, - przesyłką pocztową na adres: PKP Intercity S.A. Centrala Spółki, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.

Źródło: swinoujscie.info
Opracował Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: swinoujscie.info

