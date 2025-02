Samica żubra postrzelona w przednią kończynę. Umierała trzy tygodnie

czytaj dalej

W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zakazało wystawiania internetowych recept na leki o działaniu psychotropowym i odurzającym. Miało to na celu ograniczenie nadużywania uzależniających leków, jednak wciąż są one dostępne w sieci, co pokazała reporterka "Uwagi!" TVN Arleta Bolda-Górna. Skontaktowała się również z informatorem, który zna lekarzy dających dostęp do takich leków.