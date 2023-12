Prowadził auto pod wpływem narkotyków. Był już poszukiwany

Policjanci z Ińska (woj. zachodniopomorskie) zatrzymali kierowcę do kontroli. Nerwowe zachowanie i wygląd skłoniły funkcjonariuszy do zbadania go na obecność narkotyków. Narkotest wskazał, że był pod ich wpływem. Dodatkowo po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia.