Czterej chłopcy w wieku 14 i 15 lat podejrzani o zdemolowanie boiska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi wysłał pismo do pana Jarosława, w którym poinformował, że musi on płacić na utrzymanie swojego ojca, który przebywa w placówce. Opłata miesięczna to około dwóch tysięcy złotych, a dług sięgnął już 100 tysięcy. Mężczyzna odmawia płacenia, ponieważ ojciec porzucił go, gdy ten był niemowlęciem i nie utrzymywał z nim kontaktu.