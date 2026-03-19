Ińsko (woj. zachodniopomorskie)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w środę (18 marca) we wczesnych godzinach popołudniowych w Ińsku. Jak ustalili policjanci, 42-letni mężczyzna wykonywał prace z użyciem piły motorowej. Nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku.

- Zespół ratownictwa medycznego został wysłany do poszkodowanego. Ratownicy na miejscu zastali mężczyznę z poważnymi obrażeniami klatki piersiowej i szyi. Pomocy udzielali mu już strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku - relacjonuje Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Na miejsce zdarzenia wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Zespół ratownictwa medycznego przejął czynności resuscytacyjne, jednak mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować - dodaje Natalia Dorochowicz.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg zdarzenia i okoliczności, w jakich doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy.

Opracował Rafał Molenda