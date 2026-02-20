Logo strona główna
Szczecin

Pożar w mieszkaniu, nie żyje mężczyzna

Pożar mieszkania w Stargardzie. Nie żyje mężczyzna
Pożar mieszkania w Stargardzie. Nie żyje mężczyzna
Źródło: Stoją Stargard
Pożar mieszkania w budynku przy ulicy Światopełka w Stargardzie. Po ugaszeniu ognia w lokalu znaleziono ciało mężczyzny.

Pożar w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Światopełka w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) wybuchł przed godziną 10. Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze.

- Ogień objął około trzech metrów kwadratowych powierzchni mieszkania - przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Pożar przy ul. Światopełka w Stargardzie
Pożar przy ul. Światopełka w Stargardzie
Źródło: Stoją Stargard

W trakcie działań gaśniczych strażacy odnaleźli w mieszkaniu ciało mężczyzny. Obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.

Jak poinformowali strażacy, w wyniku pożaru doszło do przepalenia belek stropowych pod piecem. Z tego powodu z mieszkania znajdującego się piętro niżej ewakuowano dwie osoby. Zostały one umieszczone w lokalu zastępczym.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.

Źródło: Google Maps
Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard

StargardPożaryStraż pożarna
