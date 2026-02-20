Pożar w mieszkaniu, nie żyje mężczyzna

Pożar w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Światopełka w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) wybuchł przed godziną 10. Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze.
- Ogień objął około trzech metrów kwadratowych powierzchni mieszkania - przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
W trakcie działań gaśniczych strażacy odnaleźli w mieszkaniu ciało mężczyzny. Obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.
Jak poinformowali strażacy, w wyniku pożaru doszło do przepalenia belek stropowych pod piecem. Z tego powodu z mieszkania znajdującego się piętro niżej ewakuowano dwie osoby. Zostały one umieszczone w lokalu zastępczym.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.
Opracowała Natalia Grzybowska /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard