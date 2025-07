Potrącił dziewięciolatkę na rowerze i uciekł

Stargard (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek w Stargardzie na rondzie Sławomira Pajora w godzinach popołudniowych. Aspirant Justyna Siwarska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, przekazała, że kierujący samochodem potrącił prawidłowo jadącą przez oznakowany przejazd dla rowerów 9-letnią rowerzystkę. - Dziewczynka została zabrana do szpitala. Apelujemy do wszystkich świadków tego zdarzenia o kontakt z policją - dodała.

Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, trwają jego poszukiwania.

Dziecko zostało potrącone na rondzie Pajora w Stargardzie Źródło: STOJĄ! Stargard

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo