Szczecin

12 osób zatrzymanych, wśród nich "biskup". Prokuratura mówi o grupie przestępczej

Zakład karny
Do zdarzenia doszło w Szczecinie
Źródło: Google Earth
Lech K., były "biskup" Kościoła Naturalnego jest w gronie 12 osób, które zostały zatrzymane na polecenie Prokuratury Krajowej. - Usłyszał on zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzany został tymczasowo aresztowany, podobnie jak trzy inne osoby - informuje prokuratura.

Katarzyna Calów-Jaszewska, rzeczniczka Prokuratury Krajowej poinformowała, że 12 osób zatrzymano tego samego dnia - 1 grudnia. - Następnie wykonano czynności z udziałem tych osób, przedstawiając im zarzuty. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - powiedziała nam prokurator.

Wśród aresztowanych jest Lech K., były "biskup" Kościoła Naturalnego. - Usłyszał zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące w związku z ryzykiem ucieczki, matactwa i zagrożeniem wysoką karą - opisała Calów-Jaszewska.

"Biskup" miał brać tysiące złotych za założenie spółki, potem dziesięć procent od zysków
"Biskup" miał brać tysiące złotych za założenie spółki, potem dziesięć procent od zysków

Sebastian Klauziński

Kierującemu grupą zarzucono też podżeganie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i pozbawienia wolności. W wyniku działalności grupy doszło do wyrządzenia szkody w środkach Funduszu Kościelnego w wysokości co najmniej sześciu milionów złotych.

Jak przekazała prokurator, pozostałe trzy aresztowane osoby mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec ośmiu podejrzanych zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe i zakazy kontaktu.

pc

Kościół sp. z o.o.

Blisko pięć lat działalności

O Lechu K. i działalności Kościoła Naturalnego obszernie informował dziennikarz tvn24.pl Sebastian Klauziński. Ustalił, że Lech K. handlował sprzętem muzycznym i książkami, a także organizował w Szczecinie casting dla modelek. W 2022 roku odnalazł nowe powołanie. Został przełożonym gminy wyznaniowej Kościoła Naturalnego w Szczecinie, chociaż wolał przedstawiać się krócej - "biskup".

W swoim reportażu Sebastian Klauziński wskazał, że gminy wyznaniowe (odpowiedniki parafii) Kościoła Naturalnego powołują dziesiątki kościelnych spółek, które mogą korzystać z przywilejów podatkowych. Ich byli prezesi opowiadali, jak wyglądał mechanizm "kupowania" i prowadzenia spółek kościelnych - spółki przynoszą gminom wyznaniowym Kościoła Naturalnego milionowe wpływy. Nie wiadomo, co dzieje się z tymi pieniędzmi dalej, bo oficjalnie zarejestrowane w Polsce kościoły nie muszą z tych pieniędzy sprawozdawać przed skarbówką.

pc

Nowy rozdział?

Te ustalenia pokrywają się z tym, co o zatrzymaniach mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska.

- Grupa działała między grudniem 2020 roku a listopadem 2025 roku w Szczecinie i innych miejscowościach na terenie Polski. Działalność grupy polegała na wyłudzaniu świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym przestępstwach oszustwa związanych z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ze środków Funduszu Kościelnego oraz podawaniu nieprawdziwych danych zgłaszanych do ZUS-u - wymieniła.

Dodała, że podejrzani wykorzystywali struktury związków wyznaniowych, m.in. Gminę Wyznaniową Szczecin Kościoła Naturalnego, a także planowali rejestrację kolejnego związku w celu popełniania przestępstw.

O zatrzymaniach jako pierwszy poinformował portal 24kurier.pl.

Afera wizowa w Kościele Naturalnym? Tysiące dekretów dla misjonarzy z zagranicy
Afera wizowa w Kościele Naturalnym? Tysiące dekretów dla misjonarzy z zagranicy

Sebastian Klauziński
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kościół w PolsceProkuraturaSzczecin
