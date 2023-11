Tony zakopanych odpadów po nielegalnym demontażu aut

czytaj dalej

Tuż przed oddaniem władzy Prawo i Sprawiedliwość zgłasza kolejne kosztowne ustawy - pisze w środę "Rzeczpospolita". Jednocześnie ich skutków finansowych nie zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok. - To co robi obecny rząd, to czysta złośliwość - uważa Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.