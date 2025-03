"Wytwarzali substancję wybuchową i wsypywali do butli po gazie". Doszło do eksplozji, nie żyje mężczyzna

W garażu wytwarzali substancję wybuchową z saletry i siarki. Środki te mieszali i wsypywali do pustej trzykilogramowej butli gazowej - informują śledczy. Doszło do wybuchu, zginął mężczyzna. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Do zdarzenia doszło 3 marca w godzinach wieczornych w Śliwinie. Strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu butli w budynku gospodarczym.

Aspirant Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przekazywał, że do wybuchu doszło prawdopodobnie podczas robienia petardy domowej roboty. - Wskutek wybuchu jedna osoba zginęła. To mężczyzna w wieku około 45 lat. Druga osoba nie miała żadnych obrażeń - dodał.

Śledztwo prokuratury

"45-letni mieszkaniec Śliwina wraz z 20-letnim mężczyzną, w ceglanym garażu na jednej z posesji w miejscowości Śliwin, wytwarzali substancję wybuchową. Do tego celu użyli ogólnie dostępnych środków, jak chociażby saletry czy siarki. Środki te mieszali, a następnie 45-latek wsypywał je lejkiem, który trzymał 20-letni mężczyzna, do pustej trzykilogramowej butli gazowej. Do butli został wprowadzony lont, po czym zakręcono zawór kluczem" - czytamy w komunikacie prokuratury.