Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Szczecin

Miasto, które zniknęło z map. Nowe odkrycie archeologów koło Sławoborza

Skan laserowy szczątków miasta wykonany przy użyciu drona
Do zdarzenia doszło w powiecie świdwińskim
Relikty średniowiecznego miasta otoczone wałem i fosą odkryli archeolodzy w pobliżu osady Zagrody koło Sławoborza (woj. zachodniopomorskie). Naukowcy potwierdzili istnienie Stolzenbergu - miasta, które funkcjonowało krótko i zostało opuszczone w nieznanych okolicznościach.

Archeolodzy odkryli ślady zapomnianego średniowiecznego miasta w województwie zachodniopomorskim, które powstało prawdopodobnie w drugiej połowie XIII lub na początku XIV wieku i funkcjonowało krótko. Chodzi o Stolzenberg, którego relikty zachowały się w lasach w pobliżu osady Zagroda koło Sławoborza.

Badania prowadził zespół archeologów z Fundacji Relicta. Jak podają naukowcy, pierwsze wzmianki o Stolzenbergu pojawiają się w źródłach pisanych dopiero w XVI wieku. Archeolodzy dotarli też do niemieckiej literatury z XIX wieku, w której wspominano o istnieniu w rejonie Sławoborza pozostałości wymarłego miasta. Według tych dziewiętnastowiecznych podań zachowały się jego fortyfikacje, oraz nazwy lokalne pól: Alt Stadt (Stare Miasto) i Hospital (Szpital).

Pierwsze materialne dowody na średniowieczne użytkowanie tego terenu przyniosły badania z lat 2020–2021. W trakcie prac z użyciem detektorów metali znaleziono ponad 400 zabytków metalowych, datowanych od końca XIII do XV wieku. Wśród nich były narzędzia, elementy stroju oraz monety, m.in. średniowieczne brakteaty.

Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Niezwykłe odkrycie archeologów. "Materialne świadectwo narodzin miasta"
Michał Malinowski
Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein w Olsztynku - zdjęcie z 2015 roku
Kupił album o obozie jenieckim, miasto reaguje
Olsztyn
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska

Potrzebne dalsze badania

Przełomowe okazały się jednak badania przeprowadzone w 2025 roku. Obejmowały one analizy geofizyczne, skaning LiDAR z wykorzystaniem drona oraz odwierty geologiczne. Wyniki jednoznacznie potwierdziły istnienie reliktów miasta i pozwoliły odtworzyć jego układ urbanistyczny.

- Na obszarze około sześciu hektarów, otoczonym wałem i fosą, zarejestrowaliśmy ponad 1,5 tysiąca anomalii sugerujących obecność dawnych struktur, takich jak budynki. W centralnej części widoczny jest prawdopodobny rynek, otoczony działkami mieszczańskimi, oraz przebieg głównej ulicy prowadzącej do bramy miejskiej - mówi Piotr Wroniecki z Fundacji Relicta.

Skan laserowy szczątków miasta wykonany przy użyciu drona
Skan laserowy szczątków miasta wykonany przy użyciu drona
Źródło: Fundacja Relicta

Dzięki temu, że teren pozostaje zalesiony i niezabudowany, relikty obwałowań ziemnych zachowały się w bardzo dobrym stanie, a fosa jeszcze dziś ma głębokość 5,5 m.

Pierwsze wyniki datowania radiowęglowego wskazują, że miasto istniało już w pierwszych dekadach XIV wieku. Za jego fundatorów badacze uznają najprawdopodobniej margrabiów brandenburskich z Nowej Marchii, choć nie wykluczają udziału biskupów kamieńskich. Stolzenberg funkcjonował jednak krótko i został opuszczony z przyczyn, których na razie nie udało się ustalić.

- Nie potrafimy dziś powiedzieć, dlaczego miasto upadło. Mogły to być czynniki naturalne, zmiany szlaków handlowych albo wydarzenia militarne. Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebne byłyby badania sondażowe - zaznacza Marcin Krzepkowski z Fundacji Relicta.

Projekt badawczy zrealizowano w 2025 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kolejnych sezonach planowane są dalsze prace, które mają pomóc m.in. w ustaleniu lokalizacji kościoła i cmentarza wzmiankowanych w źródłach już w 1291 roku.

Opracowała Natalia Gruszczyńska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fundacja Relicta

Archeologia Historia
