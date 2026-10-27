Na widok policjantów zaczął uciekać. Zawartość jego plecaka tłumaczy dlaczego
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 26 października w Sławnie (województwo zachodniopomorskie). Podczas patrolowania ulic sławieńscy policjanci zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął nerwowo się zachowywać, a następnie rzucił się do ucieczki. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg i szybko go zatrzymali.
Podczas przeszukiwań funkcjonariusze znaleźli w plecaku mężczyzny siedem plastikowych opakowań z zawartością białego proszku. Badania laboratoryjne potwierdziły, że zabezpieczona w plecaku substancja to amfetamina o łącznej wadze 7,325 kg.
Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, a następnie prokurator przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości środków psychotropowych.
- Na wniosek policji, prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 48 latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - podała młodsza aspirant Agnieszka Łukaszek, oficer prasowy Komedy Powiatowej Policji w Sławnie.