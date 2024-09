Tankowali i odjeżdżali bez płacenia. Kradzież nie była ich jedynym problemem

czytaj dalej

Zaświeciło słońce, wody powodziowe wolno ustępują. Na zachodzie Europy rozwija się jednak kolejny niż Brigitta, który dam impuls do rozwoju wtórnego niżu genueńskiego. To typowa sytuacja, bowiem cyklony te pojawiają się seriami. W nadchodzących dniach przyniosą ulewy do 100 litrów na metr kwadratowy w Alpach, zahaczą również o południe naszego kraju. Skąd się biorą takie zjawiska, jak jest z nimi na Starym Kontynencie w ostatnich latach i czego możemy spodziewać się w przyszłości? O tym pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.