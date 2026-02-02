Koszalin Źródło: Google Maps

Mieszkanka Sianowa w powiecie koszalińskim od dłuższego czasu jest samotna. Jej jedyni krewni mieszkają za granicą, a ona sama z uwagi na wiek i nieporadność nie była w stanie samodzielnie rozpalić w piecu. Od dłuższego czasu nie było kontaktu z kobietą. Jej losem nikt się nie zainteresował. Zareagował dopiero jeden z policjantów.

- Funkcjonariusz od dłuższego czasu nie widział kobiety, dlatego zdecydował się na wizytę w jej domu. Gdy wszedł do środka, zauważył dramatyczną sytuację - w pomieszczeniach panowała temperatura zaledwie 6 stopni Celsjusza, a 88-latka leżała ubrana w kurtkę, przykryta kilkoma kołdrami, próbując chronić się przed zimnem - podała aspirant Izabela Sreberska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

W domu 88-latki było tylko 6 stopni Celsjusza Źródło: KMP w Koszalinie

Pomoc w codziennym życiu

Funkcjonariusz aspirant Sebastian Pantanowski pomógł 88-latce rozpalić w piecu i ogrzać dom. To jednak nie była jednorazowa interwencja. Policjant codziennie, przed lub po służbie, odwiedza kobietę.

- Rąbie drewno, robi zakupy, rozpala w piecu, a przede wszystkim poświęca jej czas i uwagę, rozmawiając z nią i upewniając się, że jest bezpieczna - dodała aspirant Izabela Sreberska

Sprawa została zgłoszona do pomocy społecznej. - Pracownicy odpowiednich instytucji prowadzą formalności, aby zapewnić starszej kobiecie miejsce w domu pomocy społecznej, gdzie otrzyma właściwą opiekę, ciepło i poczucie bezpieczeństwa - podkreśliła policjantka.

