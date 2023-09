Senator Krzysztof Brejza: 1,5 miliona ton węgla z rosyjskich portów trafiło w ostatnim roku do Polski

Węgiel ma przypływać do polskich portów z obwodu leningradzkiego - informuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. - Transport realizowany jest regularnie małymi jednostkami. To nie są masowce po 30-40 tysięcy ton, to są często statki po dwa tysiące ton - przekazał w środę na briefingu prasowym, na którym pokazał zdjęcia jednostek w porcie w Szczecinie.

O swoich ustaleniach senator Krzysztof Brejza poinformował w środę na portalu X oraz podczas briefingu prasowego w Bydgoszczy.

"Ponad milion ton węgla z rosyjskich portów trafiło w ostatnim czasie do Polski. Transport małymi jednostkami (by nie rzucał się w oczy) z obwodu leningradzkiego realizują rosyjscy marynarze. Dziś przedstawię dokumenty i nagrania potwierdzające ten proceder. #RosjanieWPorcie" - informował Brejza w mediach społecznościowych.

Na briefingu podał większą liczbę. - W ciągu ostatniego roku wpłynęło do Polski 1,5 mln ton węgla z portów rosyjskich - przekazał. I dodał, że statki miały przypływać z obwodu leningradzkiego, głównie z Sankt Petersburga i Wyborga.

Brejza: śledztwo trwało kilka tygodni

- Ustaliliśmy to poprzez kilkutygodniowe śledztwo, poprzez ostatnie dni spędzone na interwencjach senatorskich w porcie w Szczecinie - powiedział Brejza. Jak przekazał, dokumenty i kontrole realizował z grupą trzech swoich współpracowników.

- Co bardzo istotne w tej aferze, transport realizowany jest regularnie małymi jednostkami. To nie są masowce po 30-40 tysięcy ton, to są często statki po dwa tysiące ton. Według informatora, który przekazuje nam te dane, wynika to z tego, żeby te transporty mniej rzucały się w oczy - wyjaśniał.

Krzysztof Brejza: w ciągu ostatniego roku wpłynęło do Polski 1,5 mln ton węgla z portów rosyjskich 27.09 TVN24

Jak dodał, statki te nie pływają pod rosyjską banderą, a pod flagami takich państw jak Malta, Cypr czy Antigua i Barbuda. - Załogi tych statków w większości to są Rosjanie, kapitanowie tych statków to są Rosjanie - opisywał Brejza. I dodał, że marynarze rosyjscy wpuszczani są do polskich portów w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu.

Pokazał zdjęcia statku

Brejza poinformował, że wraz ze współpracownikami w poniedziałek po 1 w nocy w Szczecinie zarejestrowali statek Roseburg, którego - według jego ustaleń - kapitan i załoga to Rosjanie. - Kapitanem jest Rosjanin o imieniu Giennadij - przekazał. I wymienił imiona innych osób z załogi statku widocznych na zdjęciach.

Jak przekazał, statek wwiózł węgiel z portu w Wyborgu. O 3 w porcie w Szczecinie rozpoczęło się otwieranie ładowni.

"Wyładunek węgla z rosyjskiego portu w Szczecinie, rosyjscy marynarze mają chwilę na odpoczynek. Statek oczywiście pod banderą nie Rosji, ale Antigua i Barbudy" - przekazał w mediach społecznościowych.

- Od godzin rannych rozpoczął się wyładunek dźwigami w basenie górniczym. Gotowe są obok wagony. Widzieliśmy też w nocy, że te wagony były zasypywane węglem z hałd, które tam są gromadzone - mówił Brejza.

Poinformował, że o godzinie 4 nad ranem byli w kapitanacie na kontroli. - Oficer roztrzęsiony stwierdził, że on nie ma na to wpływu, nic nie wie i jest - jak to powiedział pionkiem w grze - relacjonował Brejza.

Przekazał, że o godzinie 7 przeprowadzili kolejną kontrolę w kapitanacie. - Przyjął nas już kapitan. Udało się sprawdzić w systemie, jaki to jest statek i ten statek rzeczywiście płynął z Wyborga - mówił.

Kolejne kontrole Brejza przeprowadził w Urzędzie Morskim w Szczecinie, a następnie w Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Grupa urzędników rozłożyła ręce i powiedzieli, że ten węgiel jest rzucany w trybie uproszczonym i nie mają możliwości de facto technicznej zweryfikowania tak naprawdę, co to jest za węgiel, opierają się na papierach - powiedział.

Całą sytuację nazwał "skrajnie niemoralną". - PiS zapewniał o tym, że jest partią wzorcową jeśli chodzi o izolację Rosji. Zapewniał o tym, że przestrzegają embarga. Mamy wrażenie, że więcej było puszenia, a chciwość bierze w tym wszystkim górę - stwierdził.

"Rzecz niebywała"

Jak dodał, oczekuje zdecydowanej reakcji premiera Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. - To jest rzecz niebywała, to jest rzecz godząca w bezpieczeństwo i w interesy narodowe Polski. Z jednej strony, finansowane są porty rosyjskie, infrastruktura Władimira Putina, te pieniądze potem przecież idą na bomby, na amunicję, którą masakrowana jest Ukraina. Z drugiej strony - służby rosyjskie. No nie ukrywajmy, że marynarze rosyjscy są powiązani ze służbami rosyjskimi. Wpływają sobie swobodnie do infrastruktury, penetrują infrastrukturę krytyczną Rzeczpospolitej, a służby pisowskie, agencje pisowskie, urzędy pisowskie rozkładają ręce - podkreślił.

Pytania do senatora

Brejza odpowiedział też na pytania Mariusza Sidorkiewicza, reportera TVN24. Na pytanie, czy jest to węgiel rosyjski, czy węgiel też pochodzący z innych krajów, który wypływa z portów rosyjskich do Polski, odpowiedział, że "akurat z tego statku miał to być węgiel kazachski".

- Aczkolwiek załoga jest rosyjska, pakowany był w Rosji w porcie rosyjskim i po aferze w Donbasie, gdzie Rosjanie fałszowali kwity, ja nie wierzę w żadne zapewnienia strony rosyjskiej. Uważam, że żaden handel morski z portami z obwodu leningradzkiego nie powinien być prowadzony - komentował.

Dopytywany, czy dochodzi do naruszenia embarga, czy też znaleziono jakąś lukę w przepisach i odbywa się to niezgodnie z zasadami moralnymi, ale legalnie odpowiedział: - Embargo unijne mówi o tym, że zakazany jest wwóz węgla rosyjskiego, ale też wwóz jakiegokolwiek innego węgla z terenu Federacji Rosyjskiej i zakazane jest pośrednictwo i pomocnictwo techniczne w jakikolwiek czynnościach z tym związanych. Mamy do czynienia co najmniej z omijaniem embarga. Uważam, że tę sytuację powinny wyjaśnić służby polskie. Pan Morawiecki powinien spojrzeć przede wszystkim polskim obywatelom w oczy i powiedzieć polskim górnikom, którym tyle opowiadał o ochronie polskiego górnictwa, jak to się stało, że ponad milion ton węgla z rosyjskich portów z obwodu leningradzkiego trafia na teren Polski.

Jak mówił Brejza, nie wie dokąd ten węgiel trafia po wyładunku w porcie. - Nie udało się ustalić, gdzie on trafia, bo służby celne same odpowiedziały nam, że nie wiedzą, nie są w stanie teraz powiedzieć, gdzie ten transport pójdzie - przekazał.

Krzysztof Brejza: nie udało się ustalić, gdzie węgiel trafia po wyładunku w porcie TVN24

Wcześniej senator przerywał kampanię

Krzysztof Brejza w niedzielę wieczorem poinformował o przerwaniu kampanii wyborczej. "Dotarły do mnie szokujące informacje. Zmuszony jestem zawiesić kampanię na najbliższych kilkanaście godzin. Jestem w drodze na drugi koniec Polski, wkrótce ujawnię szczegóły.." - napisał na portalu X.

Po niespełna godzinie zamieścił uspokajający post. "Kochani. Bez nerwów. Otrzymałem zaskakujące informacje od grupy informatorów i razem z moim sztabem jedziemy na miejsce je sprawdzić. O wszystkim będziemy informować na bieżąco" - przekazał.

W poniedziałek poinformował, że we wtorek ujawni wyniki swoich najnowszych ustaleń. "Kolejna obłudna maska PiS spada" - napisał. Ostatecznie o swoich ustaleniach poinformował w środę rano.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:FC/ tam

Źródło: tvn24.pl