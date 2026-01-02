Chciał mieć "lepszy widok na fajerwerki", wszedł na słup wysokiego napięcia

Do zdarzenia doszło w miejscowości Recław (województwo zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Wszystko działo się w miejscowości Recław w województwie zachodniopomorskim.

- Sytuacja od początku była oceniana jako skrajnie niebezpieczna i wymagająca natychmiastowej interwencji. Na miejscu potwierdzono, że mężczyzna znajduje się na konstrukcji słupa energetycznego, na wysokości kilkudziesięciu metrów. Kontakt z nim był utrudniony, a jego zachowanie wskazywało na brak świadomości zagrożenia - mówi mł. asp. Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Istniało realne zagrożenie życia, dlatego na miejsce skierowano wszystkie niezbędne służby: policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, energetyków i policyjnych negocjatorów.

"Chciał lepiej widzieć fajerwerki"

Strażacy zabezpieczyli teren i rozłożyli skokochron. W tym samym czasie trwały już rozmowy z mężczyzną, negocjatorzy starali się go nakłonić do bezpiecznego zejścia. Ostatecznie, po czterech godzinach działań, strażacy używając drabiny dotarli do mężczyzny i sprowadzili go na ziemię.

- Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią "lepszego widoku na fajerwerki" - dodaje oficer prasowa.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, gdzie musiał wytrzeźwieć. Jak przekazała tvn24.pl mł. asp. Katarzyna Jasion, prowadzone są obecnie czynności, które mają wyjaśnić dokładne motywy działania mężczyzny.

- Może on zostać obciążony kosztami akcji ratunkowej, w tym pracy służb i użycia specjalistycznego sprzętu - podsumowuje policjantka.

